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У РФ заявили, що пропозицій від України за морякам не надходило

Новини » Політика    04.07.2019 - 17:44
У РФ заявили, що пропозицій від України за морякам не надходило
Фото: Марія Захарова (mid.ru)

У МЗС РФ заявили про отримання від України "офіційної відмови" від обговорення теми моряків

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона не отримувала офіційних пропозицій від України про звільнення моряків, затриманих в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це вона заявила на брифінгу, передають росЗМІ.

В РФ заявили, що "ніяких нот, пропозицій, заяв і спроб обговорення теми моряків від Києва не надходило".

"Ми отримали від України офіційну відмову від обговорення цієї теми в принципі. 26 червня, після отримання офіційної відмови, яка також супроводжувалась офіційними заявами по лінії міністерства закордонних справ України, від обговорення російської дипломатичної ноти ніяких інших нот, пропозицій, заяв і спроб обговорення від Києва не надходило", - заявила вона.

Нагадаємо, 26 червня в Міністерстві закордонних справ України отримали ноту від МЗС РФ. Суть пропозиції від російського міністерства - надання Україною письмових гарантій участі у продовженні кримінального переслідування моряків "у відповідності з російським законодавством".

Тоді заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що, незважаючи на початковий негативний відповідь, українська влада може змінити рішення щодо "врегулювання ситуації" з захопленими Росією моряками.

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Новини України морякиМария Захарова
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