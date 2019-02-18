У РФ заявили, що побудовано вже більше половини "Північного потоку-2"

Компанія-оператор уклала близько 700 км з 1224 км газопроводу

Компания-оператор российского проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уложила порядка 700 км из 1224 км газопровода. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

Кроме того, Новак отметил, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", - сказал Новак по итогам телефонного разговора с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Стороны также обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в Газовую директиву ЕС и ход реализации "Северного потока-2", а также итоги трехсторонней встречи Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзиту газа через Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что оправки в газовую директиву ЕС относительно "Северного потоа-2" приведут к тому, что газопровод высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Добавим, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок в газовую директиву ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".

Как сообщало издание FAZ, поправки в газовую директиву снизили степень политического риска, исходящего от проекта "Газпрома". В соответствии с достигнутым компромиссом Германия сможет делать исключения из правил Евросоюза для "Северного потока-2" только после проверки и одобрения их Еврокомиссией.