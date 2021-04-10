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У РФ заявили, що перехопили американський літак над Тихим океаном

Автор: РБК-Україна

Росія перехопила над Тихим океаном американський літак-розвідник RC-135. Для цього в повітря підняли російський винищувач Міг-31.

Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляють РІА Новини.

Наголошується, що російський Міг-31 супроводив літаків США. Більше подробиць не повідомляють.

РБК-Україна писало, що раніше винищувачі НАТО сім разів за тиждень піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Перехоплення літаків проходив в період з 29 березня по 4 квітня.

Нагадаємо, глава військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч у ході візиту в Україну закликав Росію вивести свої війська з української території.

Повідомлення прозвучало на тлі того, що РФ нарощує свої війська поблизу українських кордонів. Як відомо, країни ЄС, а також США виступили в підтримку України і закликають РФ припинити агресивні і провокаційні дії.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяЛітак
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