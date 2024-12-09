В РФ заявили о передаче Украине тел погибших при падении Ил-76: Коордштаб отреагировал

Что предшествовало

В понедельник, 9 декабря, уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия якобы передала Украине тела военнопленных, которые могли погибнуть при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Москалькова заявила, что присутствовала при передаче тел.

Что говорят в координационном штабе

В ведомстве отметили, что во время последних репатриационных мероприятий в Украину из России были переданы останки погибших. Однако они нуждаются в дополнительной идентификации.

"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", - сказано в сообщении.

Там также отметили, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.

Падение российского самолета Ил-76

24 января этого года российский самолет Ил-76 упал в Белгородской области РФ. После этого россияне начали заявлять, что якобы Украина сбила самолет. В то же время Москва начала распространять информацию о том, что на самолете были 65 пленных украинских военных, их якобы должны были отправить на обмен.

Позже в ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Однако информацию о том, что в самолете находились украинские военнопленные в разведке не подтверждают.