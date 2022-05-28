РФ заявила про відкриття "гумкоридорів" для суден у Чорному морі. Україна попереджає про небезпеку

Росія, оголосивши про відкриття коридору для суден у Чорному морі, одночасно розмістила в його акваторії два носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.

"РФ оголосила про псевдо-гуманітарні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. При цьому корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні, де наголошують про перебування в акваторії Чорного моря двох "Калибрів" із сумарним залпом до 16 ракет.

У ВМС додають, що дійсно безпечними маршрутами, можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни, а не РФ, що сама стала ініціатором вторгнення на територію України.