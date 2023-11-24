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РФ завезла в Луганскую область учителей-пропагандистов для обучения детей на русском

Иллюстративное фото: РФ завезла в Луганскую область учителей-пропагандистов для обучения детей на русском (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия продолжает проводить оккупационную и пропагандистскую деятельность на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В частности, в Сорокино Луганской области россияне завезли новую партию пропагандистов из Тюмени. Речь идет об учителях русского языка, которые будут учить украинских детей.

"На ТОТ оккупанты имеют дефицит "педагогов" именно по языку и истории, ведь именно эти предметы являются важнейшими в политике изменения самоидентификации украинских детей. Поэтому враг вынужден ввозить соответствующих специалистов из РФ в школы, выполняющие роль пропагандистских ячеек", - пишет ЦНС.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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