РФ завезла в Луганскую область учителей-пропагандистов для обучения детей на русском

В частности, в Сорокино Луганской области россияне завезли новую партию пропагандистов из Тюмени. Речь идет об учителях русского языка, которые будут учить украинских детей.

"На ТОТ оккупанты имеют дефицит "педагогов" именно по языку и истории, ведь именно эти предметы являются важнейшими в политике изменения самоидентификации украинских детей. Поэтому враг вынужден ввозить соответствующих специалистов из РФ в школы, выполняющие роль пропагандистских ячеек", - пишет ЦНС.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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