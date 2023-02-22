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РФ завезла из Ирана пробную партию снарядов и хочет еще одну в количестве 20 тысяч, - ГУР

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия отвезла из Ирана пробную партию снарядов и сейчас пытается взять еще одну. Речь идет о партии, которая насчитывает около 20 тысяч снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью Forbes.

"Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну партию, уже не пробную, это около 20 000 снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами", - сказал Буданов.

На вопрос журналиста, у россиян ли возможность найти эти снаряды в Северной Корее, он ответил, что это теоретически возможно.

"Везут ли они оттуда? По Северной Корее подтвержденных случаев нет", - отметил Буданов.

По словам главы ГУР, сейчас в РФ налаживают массовое производство артиллерийских снарядов, что еще раз подтверждает, что запасов снарядов у врага нет, их не хватает.

"Уже два месяца действующие у нас российские группировки живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Более-менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и на Лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар, и дальше будут пробовать, то добавилась еще эта локация. На всех других участках - режим экономии боеприпасов", - рассказал Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ до сих пор получает доступ к микросхемам и западным технологиям через Иран и КНДР.

Добавим, недавно издание Wall Street Journal писало о том, что Россия предоставила Ирану вооружение, которое кафиры захватили на поле боя в Украине и теперь Тегеран должен заняться его реконструкцией.

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