РФ нанесла массированный удар по Полтаве: последние данные о последствиях
Российская армия нанесла массированный удар по Полтаве 28 марта. Начались пожары, повреждения зафиксированы на шести локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Полтавской ОВА Владимира Когута и ГСЧС Украины.
"Вчера вечером враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады", - рассказал Когут.
Последствия обстрела Полтавской громады 28 марта (t.me/poltavskaOVA)
По данным заместителя главы ОВА, часть целей была поражена силами и средствами ПВО, но в результате попаданий и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.
"В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м. По состоянию на 4:00 пожары на всех объектах ликвидированы. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.
Последствия обстрела Полтавской громады 28 марта (t.me/dsns_telegram)
Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.
Атака РФ по Украине
В ночь на 28 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигнал тревоги звучал и в ряде других областей Украины из-за угрозы применения дронов.
Добавим, что несмотря на договоренности, Россия продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два удара.
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