РФ нанесла массированный удар по Полтаве: последние данные о последствиях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Полтавской ОВА Владимира Когута и ГСЧС Украины.

"Вчера вечером враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады", - рассказал Когут.

Последствия обстрела Полтавской громады 28 марта (t.me/poltavskaOVA)

По данным заместителя главы ОВА, часть целей была поражена силами и средствами ПВО, но в результате попаданий и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.

"В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м. По состоянию на 4:00 пожары на всех объектах ликвидированы. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

Последствия обстрела Полтавской громады 28 марта (t.me/dsns_telegram)

Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.