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РФ нанесла массированный удар по Полтаве: последние данные о последствиях

Полтава, Пятница 28 марта 2025 08:29
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РФ нанесла массированный удар по Полтаве: последние данные о последствиях Фото: РФ нанесла массированный удар по Полтаве 28 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия нанесла массированный удар по Полтаве 28 марта. Начались пожары, повреждения зафиксированы на шести локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Полтавской ОВА Владимира Когута и ГСЧС Украины.

"Вчера вечером враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады", - рассказал Когут.

Последствия обстрела Полтавской громады 28 марта (t.me/poltavskaOVA)

По данным заместителя главы ОВА, часть целей была поражена силами и средствами ПВО, но в результате попаданий и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.

"В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м. По состоянию на 4:00 пожары на всех объектах ликвидированы. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

Последствия обстрела Полтавской громады 28 марта (t.me/dsns_telegram)

Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

Атака РФ по Украине

В ночь на 28 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигнал тревоги звучал и в ряде других областей Украины из-за угрозы применения дронов.

Добавим, что несмотря на договоренности, Россия продолжает бить по энергетике Украины. За последние сутки было зафиксировано по меньшей мере два удара.

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