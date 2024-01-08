РФ запустила по Украине "Шахеды" и более 50 ракет: сколько сбили силы ПВО

Российские террористы ночью и утром 8 января атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракетами разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что россияне нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.
Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:
Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.
На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.
В результате боевой работы силам ПВО удалось уничтожить:
Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К.
Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.
А в ночь на 8 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Российские войска выпустили 8 БПЛА, все цели были сбиты ПВО. В частности, 7 из них в небе над Одесской областью.
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