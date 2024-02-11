RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ запустила по Украине новые группы "Шахедов": тревога расширилась

Фото: в Украине расширилась воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили новые группы ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине для атаки. Воздушная тревога в стране расширилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные продолжают фиксировать новые группы барражирующих боеприпасов противника, которые россияне запускают с направления Черного моря. В южных регионах тревога из-за угрозы "Шахедов" длится уже несколько часов.

Атака по Николаеву

Дроны-камикадзе несколько раз меняли курс, в несколько волн атаковали, в частности, Николаев, где были слышны взрывы в разное время с позднего вечера среды и уже после полуночи воскресенья.

По Николаеву вражеская атака с применением ударных дронов продолжается до сих пор. Военные заявляют, что противник продолжает запускать "Шахеды" из акватории Черного моря в направлении города и области.

В 01:46 глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в Telegram о ситуации с враждебными дронами в регионе. Чиновник сначала отметил, что "пока все норм", осталось еще два "Шахеда", но за две минуты уточнил, что "-1".

Расширение тревоги

Кроме того, сообщили в ВС, несколько групп ударных беспилотников в Черкасской области направлялись на Смелу в направлении Кировоградской области, в направлении Черкасс и Винницкую и Киевскую области.

"Шахеды" на Николаев с запада! + Новая группа "шахедов" из Черного моря на Николаевщину!... "Шахеды" в Винницкой области северо-западным курсом. Группа "шахедов" вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей - на запад. шахедов" на Кировоградщине направляются в Черкасскую. +Несколько новых групп из Черного моря - в Николаевскую", - говорится в объявлении защитников неба в 01:34 и в 01:40 соответственно.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена почти в половине областей Украины.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревогаАтака дронов