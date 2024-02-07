РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов": в ряде областей тревога

Военные предупреждали об угрозе применения врагом барражирующих боеприпасов для ударов по Херсонской и Николаевской областям.

Позже было зафиксировано движение "Шахедов" из Николаевской области в направлении Кировоградской.

Приблизительно в половине двенадцатого в ВС рассказали о движении нескольких групп "Шахедов" противника на Кировоградщине курсом на северо-запад, а из Херсонской области - на Николаевскую область.

"Еще одна группа "Шахедов" на Николаевщину с юга! Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины двигаются в направлении Одесской области", - передали военные впоследствии.

В 00:04 в Воздушных силах заявили, что группа вражеских дронов в Кировоградской области движется в направлении Кропивницкого.

В южных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе. Жители соответствующих регионов призывают находиться в укрытиях и помнить о правилах информ-тишины.

Расширение тревог

Позже в ВС сообщили, что несколько групп "Шахедов" на юге Николаевской области, на границе Николаевской и Одесской областей движутся на северо-запад. Кроме того, несколько групп дронов порога на севере Николаевской и на юге Кировоградской области следует курсом на север.

"Группа "Шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на северо-восток", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано движение нескольких групп "Шахедов" в Кировоградской области в направлении Кропивницкого и Кременчуга (Полтавская область).

Позже военные заявили, что группа "Шахедов" на севере Кировоградской области направляется в Черкасскую область.

В регионе раздался сигнал воздушной тревоги.

Около часа ночи в Воздушных силах заявили, что новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины двигаются на Днепропетровщину.

Еще несколько групп дронов двигаются вдоль границы Николаевской и Одесской областей к северо-западу. Также группа "Шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется в Полтавську область.

В ВС добавили, что также наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке - есть угроза применения авиационных средств поражения.

Работа ПВО

Позже в Силах обороны юга Украины заявили о работе ПВО по отражению вражеской воздушной атаки.

"Идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов", - говорится в объявлении.

Военные снова призвали находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Атаки "Шахедами"

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк отметила, что войска РФ не атаковала нашу страну "Шахедами" в последние дни из-за определенных сложностей. Не исключено, что ищут новые площадки для запуска.

Напомним, 31 января был нанесен ракетный удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.