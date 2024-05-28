РФ запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об опасности

Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 2:20 вторника, 28 мая. Они летели через Херсонскую область в направлении Николаевской.

Впоследствии вражеские дроны были замечены в Днепропетровской области, рядом с Новомосковском.

Обновлено в 03.40.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся через Кировоградскую область в направлении Черкасской.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Накануне в Украине в течение дня несколько раз был объявлен сигнал тревоги из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Этот самолет является носителем ракет "Кинжал", которые несут потенциальную угрозу атакам по территории Украины.

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