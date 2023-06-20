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РФ запустила баллистику по Запорожью и еще 35 дронов по Украине: как отработала ПВО

Фото: во время атаки по Украине ночью РФ применила 35 дронов и баллистику по Запорожью 20 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ночной массированной атаки по Украине российские войска запустили 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО. Кроме того, по Запорожью оккупанты ударили баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, в ночь на 20 июня РФ нанесла удар иранскими баражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины.

"В общей сложности оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

При этом, 30 "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.

Откуда РФ запускала дроны?

Пуски осуществлялись с северного и южного направлений – Брянская область РФ и восточное побережье Азовского моря.

Куда пришелся основной удар "шахедов"?

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов - Киев и область.

"Здесь уничтожены более двух десятков "шахедов", - отметили военные.

Удар баллистикой по Запорожью

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой - ракетами "Искандер-М"/С-300.

Атака по Украине 20 июня

Ночью в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре взрывы во время тревоги прогремели в Запорожье и Львове. В Киеве и области работала ПВО.

В Запорожье удар баллистическими ракетами и С-300 пришелся по гражданской и сельскохозяйственной инфрастуктуре. Изначально сообщалось о 7 ракетах С-300, которые враг запустил по Запорожью и пригороду. Во Львове дроны-камикадзе атаковали объект критической инфраструктуры, начался пожар. Подробнее о последствиях обстрела Украины 20 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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