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РФ в Запорожской области пытается мобилизовать мужчин: Федоров рассказал детали

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне начали мобилизацию в Запорожской области, людей берут в плен, а потом отправляют с автоматами рыть окопы на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Сейчас мы видим, что действительно мобилизация началась. Является ли она массовой или нет, скорее я бы ответил, что не массовая", - говорится в заявлении.

По его словам, враг сегодня пытается не заставить вступить в армию, а подкупить жителей, чтобы они вступили в армию. Они предлагают заключить контракты по 200 тысяч рублей заработная плата и 180 тысяч рублей за подписание этого контракта.

Людей берут в плен и отправляют рыть окопы

Также Федоров объяснил, что людей пытаются мобилизовать через так называемые "центры занятости". Оккупанты рассылают сообщения на мобильные телефоны, чтобы люди приходили и подписывали контракт. 

"Но конечно же никто не идет. К сожалению мы также знаем о случаях, когда они забирают наших жителей в плен, а потом их находят в окопах, непосредственно на фронте где их заставляют или рыть окопы, или дают в руки автомат", - рассказал мэр города.

Также на оккупированной части Запорожской области массово идет переучет и постановка на воинский учет наших гражданских.

Мобилизация людей на оккупированных территориях Украины

Недавно Федоров рассказывал, что Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также российские захватчики ужесточают мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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