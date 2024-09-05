РФ "упаковывает" Крымский мост ПВО и строит "загадочное сооружение", - Плетенчук

"Тянут отовсюду. И они реально очень плотно упаковывают Крым именно ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж "непотопляемого авианосца", как они называют его периодически. Поэтому да, их основная цель, это, во-первых, оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет, оставить возможность использовать Крым как военную базу", - рассказал он.

А во-вторых, как отметил спикер, оккупанты хотят продолжать использовать Крым как логистическую цепочку для поставок на южную группировку.

"Раньше ключевую роль в этом играл паром, а сейчас Крымский мост, потому что паромы не работают. И даже несмотря на то, что мост не вытягивает эту логистику, россияне все равно пытаются максимально его защитить по понятным причинам. Потому что это символ и кроме того, не следует забывать, что Крымский мост и энергетическая ветвь для обеспечения Крыма, уже не говоря о поставках товаров повседневного потребления и горючего", - добавил он.

Плетенчук добавил, что на Крымском мосту можно увидеть разные системы ПВО, даже доходит до выставочных комплексов.

Строительство "загадочного сооружения"

Комментируя строительство "загадочного сооружения" на Керченской переправе, Плетенчук назвал его очередной преградой.

"Пока трудно понять (что именно строит РФ, - ред), потому что впереди сезон штормов и честно говоря конструкция эта не выглядит фундаментальной, но в любом случае это очередная преграда, которая может защищать от возможных дроновых атак, а возможно она будет использоваться как параллельный переход, потому что они ее строят в виде моста. Но думаю, что в этом сезоне мы можем и не увидеть ее из-за сезона штормов", - констатировал спикер.