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РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси та заявила, що це українські міни, - журналіст

Фото: РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси та заявила, що це українські міни (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти замінували рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси. І при цьому заявили, що це нібито "зробила Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника проекту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрія Клименко в Facebook.

"Увага! Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", - написав Клименко.

За його словами, вчора морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про так звану загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим, йдеться про таке (надається інформація російською):

"Уважаемые руководители!По информации, объявленной ГС (гідрографічна служба - прим. BlackSeaNews) ЧФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи. Приложение: ПРИП №116 на 1 л. В 1 экз.; ТТХ мины типа ЯРМ на 2-х л. В 1 экз.Капитан морского порта Сочи В.Л. Румянцев", - вказано в листі

Крім того, РФ також поширила так зване попередження "Coastal Warning" в системі NAVAREA.

"Це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря Постійної мінно-тральної групи НАТО!" - зауважив журналіст.

Він також додав, що за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси та прікріпив відповідне фото, заявивши, що це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни".

"Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював", - пояснив Клименко.

Фото: РФ замінувала шляхи від Босфору до Одеси та заявила, що це українські міни (facebook.com)

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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