РФ привлекает резервы для наращивания темпов наступательных операций, - ISW

Российские войска привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы для поддержания и потенциального наращивания темпов продолжающихся наступательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Институт ссылается на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца, который отметил, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы для наступательных операций на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области. Таким образом войска агрессора пытаются помешать украинским силам стабилизировать линию фронта в этих районах.

Эксперт уточнил, что многие из этих резервов предназначены для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не обязательно для поддержки текущих российских наступательных операций, направленных против стабилизации оборонительных позиций Украины.

Так, по словам аналитика, недавно российские войска привлекли дополнительные подразделения 3-го армейского корпуса (АК) к боевым действиям к юго-западу от Бахмута; неустановленный резервный полк 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) и 10-й танковый полк (1-й армейский корпус "ДНР") к боевым действиям на юго-запад от Донецка; и части 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия) на Лиманском направлении.

Машовец отметил, что российские войска все еще имеют соответствующие резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций. Но этих резервов будет недостаточно для того, чтобы разрушить украинскую оборону.

"Российские войска с середины 2022 года пытались достичь более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине. Введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов, само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока что не продемонстрировали способности осуществлять продуманные механизированные маневры, которые бы позволили им быстро захватить значительные участки территории", - говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

В течение дня 14 марта на поле боя произошло 68 боевых столкновений. Украинские воины отбили атаки россиян возле Первомайского в Донецкой области, а также отбили ряд атак на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На днях Институт изучения войны сообщил, что несмотря на замедление боевых действий к западу от Авдеевки, россияне могут активизировать наступление.

Аналитики ISW пишут, что дефицит боеприпасов и другого вооружения в Украине может сделать нынешнюю линию фронта "более хрупкой", чем могут воспользоваться российские войска для "внезапного прорыва". Однако военный эксперт Петр Черник убежден, что сейчас у врага нет потенциала для воплощения этого замысла в реальность.

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