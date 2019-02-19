РФ закрила для проведення стрільб район поблизу Керченської протоки

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Район буде закрито протягом 18-20 лютого 2019

Російська Федерація (РФ) закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Як повідомляється, згідно морському приписом NAVAREA III 0184/2019 Росія закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки для проведення стрільб протягом 18-20 лютого 2019 року.

При цьому уточнюється, що зйомки будуть проходити в західній частині Темрюкської затоки.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Росія повинна забезпечити постійну свободу судноплавства в Керченській протоці.

У свою чергу міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі.