ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ закрила для проведення стрільб район поблизу Керченської протоки

Новини » Політика    19.02.2019 - 13:49
РФ закрила для проведення стрільб район поблизу Керченської протоки
Ілюстративне фото (mostlife)

Район буде закрито протягом 18-20 лютого 2019

Російська Федерація (РФ) закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Як повідомляється, згідно морському приписом NAVAREA III 0184/2019 Росія закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки для проведення стрільб протягом 18-20 лютого 2019 року.

При цьому уточнюється, що зйомки будуть проходити в західній частині Темрюкської затоки.

РФ закрила для проведення стрільб район поблизу Керченської протоки

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Росія повинна забезпечити постійну свободу судноплавства в Керченській протоці.

У свою чергу міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі.

Туск в Раді озвучив свої поради Україні ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі, - Туск
Новини України Російська ФедераціяКерченский мостАзовское морезакрытие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся