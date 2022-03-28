У РФ закінчуються ракети. Підприємства ОПК переведені на цілодобовий режим роботи

Російський ракетний запас закінчується, а підприємства з їх виробництва переведені в режим цілодобової роботи. З такою заявою виступили в Генштабі ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

В умовах дій міжнародних санкцій, що забороняють поставки високотехнологічної продукції для Росії, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, тому що найближчим часом самостійне виготовлення радіоелектронного обладнання, яке є важливим компонентом процесу виготовлення ракет, буде неможливим.

При цьому кількість ракет у Росії стрімко закінчується, про це свідчить те, що підприємства ОПК, що займаються їх виробництвом, тепер працюють цілодобово.