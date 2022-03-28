ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У РФ закінчуються ракети. Підприємства ОПК переведені на цілодобовий режим роботи

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 березня 2022 20:55
У РФ закінчуються ракети. Підприємства ОПК переведені на цілодобовий режим роботи Фото: Російський арсенал ракет закінчується (t. me. tsaplienko)
Автор: Артем Горовенко

Російський ракетний запас закінчується, а підприємства з їх виробництва переведені в режим цілодобової роботи. З такою заявою виступили в Генштабі ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В умовах дій міжнародних санкцій, що забороняють поставки високотехнологічної продукції для Росії, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, тому що найближчим часом самостійне виготовлення радіоелектронного обладнання, яке є важливим компонентом процесу виготовлення ракет, буде неможливим.

При цьому кількість ракет у Росії стрімко закінчується, про це свідчить те, що підприємства ОПК, що займаються їх виробництвом, тепер працюють цілодобово.

Відзначимо, що раніше Росія запустила рекордну кількість ракет по території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів