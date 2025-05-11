РФ захватила часть "редкоземов" Украины: что именно оказалось в оккупации

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова.

В основном редкоземельная группа минералов, которая есть в Украине, сконцентрирована на Приазовье, частично - на севере и в центре Украины.

В центральноукраинской зоне есть целый ряд месторождений - Азовское, Покровско-Киреевское, Петрово-Гнутовское, Мазуровское. Некоторые из них находятся в оккупации российских захватчиков.

"Они перспективны и содержат целый ряд редких элементов, редкоземельных в том числе", - сказала доктор геологических наук Елена Ремезова.

Она добавила, что также под оккупацией Шевченковское литиевое месторождение. Но значительная часть залежей лития остается по центру Украины.

"Если здесь будут присутствовать американские интересы, я думаю, что оккупация быстро там исчезнет. Потому что Штаты эту выгоду не пропустят. Есть разные цифры, по которым Китай контролирует около 60%, иногда указывают до 80% рынка мирового рынка редкоземельных металлов. Конечно, американцам это не нравится, и они будут искать резервы для пополнения своего производства", - считает Ремезова.

Чем уникальны эти месторождения

Как пояснили в НАН, Восточное Приазовье имеет большие перспективы добычи важных металлов. Здесь расположены два главных месторождения: Мазуровское и Азовское. Последнее - единственное в Украине комплексное месторождение циркония и редкоземельных элементов.

Как отметила Ремезовы, Петрово-Гнутовское месторождение - уникальное даже по мировым меркам. Его руда содержит много паризита - редкого минерала с церием, который почти не встречается в других странах.