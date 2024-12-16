В РФ заговорили о "победе" в 2025 году, обещают Путину достичь целей

В России заговорили о "победе" в 2025 году. В Минобороны страны агрессора обещают диктатору Владимиру Путину достичь целей по захвату четырех украинских областей.

Он рассказал, что россияне поставили себе цель на 2025 год захватить всю территорию четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

"В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне", - заявил Белоусов.

Кроме этого он предположил вероятность "войны с НАТО" в ближайшие десять лет.

""Минобороны РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", - сказал он.

Что предшествовало

Стоит напомнить, что недавно российская пропаганда начала распространять фейки о том, что Россия якобы достигла целей своей "специальной военной операции" и победила Украину.

В России был проведен "семинар" для вице-губернаторов, который организовала администрация российского диктатора Путина. На этом "семинаре" обсуждались вопросы, связанные с войной в Украине. В частности, там была проведена работа с "образом победы" России, а также отношение россиян к так называемой "СВО".

По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, такие заявления россиян направлены в первую очередь на украинскую аудиторию для того, чтобы отвлечь внимание украинцев.

"Россияне не могут быстро остановить свою военную машину, даже если завтра остановят войну. Путин не достиг фактически ничего из того, что того, что хотел. Украина остается милитаризованным злым государством, которое будет работать над местью России, будет работать над распадом России, потому что это вопрос нашего выживания. Этот процесс будет", - рассказал Загородний.