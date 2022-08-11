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У РФ задумалися про паспорти для негромадян в Балтії. Латвія погрожує депортацією

Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Юлія Бойко

Латвія пригрозила видворенням з країни жителям, які скористаються спрощеним порядком надання громадянства Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевічса.

Зазначимо, днями голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що восени парламент може розглянути можливість надання громадянства Росії росіянам у країнах Балтії, які перебувають у статусі негромадян.

"У цьому випадку новоспечені громадяни Росії не зможуть отримати посвідку на проживання і матимуть залишити Латвію, відповідно до чого необхідно буде внести відповідні роз'яснення в національне законодавство", - заявив Рінкевічс.

Статус негромадян поширений в Латвії та Естонії. Він надавався колишнім громадянам СРСР, які переселилися в 1940-1989 роках, і їхнім дітям, які народилися до 1992 року. Число негромадян постійно скорочується в процесі натуралізації. Вони мають право легально проживати в цих країнах, не запитуючи вид на проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія видає на новоокупованих територіях України паспорти без прописки, але ці "документи" не дають таких же прав, як у росіян.

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