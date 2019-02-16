У РФ затримали засновника Baring Vostok

Фото: Майкл Калві (з відкритих джерел)

У Москві затримали засновника інвестиційної компанії

У РФ за підозрою в шахрайстві затриманий засновник інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянин США Майкл Калві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, 15 лютого суд продовжив тримання цього чоловіка під вартою на 72 години, очікується, що питання про арешт Калві суд розгляне 16 лютого.

Також слідчі просять про арешт шести осіб, серед них, окрім Калві, четверо росіян та француз Філіп Дельпаль.

Повідомляється, що інвестиційний фонд підтвердив затримання своїх співробітників і зазначив, що "дії правоохоронних органів не пов’язані безпосередньо з діяльністю компанії Baring Vostok і інших портфельних компаній".

Зазначено, що Калві підозрюють у розкраданні у банку "Східний" 2,5 мільярда рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.