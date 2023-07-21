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РФ, вероятно, пытается ухудшить отношения между Украиной и странами ЕС, - ISW

Фото: Россия пытается усилить разногласия между Украиной и странами ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия, вероятно, срывом "зерновой сделки" и ударами по украинским портам пытается ухудшить взаимоотношения Украины и стран ЕС, что связано с активным поиском альтернативных путей экспорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что Европейский союз стремится перевозить больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы компенсировать выход России из сделки в Черном море.

Пять стран Центральной Европы – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария – призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины как минимум до конца года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Польша сохранит свой запрет на экспорт украинского зерна с 15 сентября, даже если ЕС не согласится на это.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осудил решение Польши о продлении запрета и добавил, что это недружественный и популистский шаг, который серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность и экономику Украины. Экспорт через Польшу и другие страны ЕС, граничащие с Украиной, ранее вызывал сопротивление местных фермеров после отмены ЕС квоты на экспорт продуктов питания из Украины.

Ключевые выводы ISW:

  • Кремль, вероятно, рассматривает Черноморскую зерновую инициативу как одно из немногих оставшихся средств воздействия на Запад и отказался от сделки, чтобы добиться ряда уступок.
  • ВСУ продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, 20 июля продвинулись вперед.
  • Сообщается, что ЧВК "Вагнера" понесла 80% потерь и 28% убитыми в ходе боевых действий в Украине.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.
  • Украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия восточнее Купянска, в районе Кременной, Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.
  • ВСУ также продолжили наступательные операции в районе Угледара.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

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зерновой коридорВторжение России в Украину