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РФ уже не сможет в корне повлиять на логистику и экономику Украины ракетными ударами, - ГУР

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска будут продолжать свою тактику ракетного террора. Но коренным образом повлиять ударами на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как начался, хоть этот инструмент запугивания и дальше используется", - говорит Юсов.

Он отметил, что разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками противника.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", - отметил Юсов.

По его словам, если говорить о "Калибрах", "Искандерах", "Кинжалах", то "это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину".

"Да, устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно когда речь идет о С-300 - это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожье и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", - заметил Юсов.

Напомним, что ночью россияне атаковали Украину иранскими "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 11 из 16 выпущенных дронов Но есть попадание в Днепропетровской области по объекту инфраструктуры в Новомосковске, а также зафиксированы прилеты и во Львовской области.

В Силах обороны предупреждают, что есть угроза ракетных ударов, на что указывают запуски "Шахедов", которые враг использует для выявления наших систем ПВО.

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