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РФ потеряла за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: враг продолжает терять личный состав и технику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 17 на 18 декабря, армия РФ потеряла 1580 солдат. Также защитники Украины уничтожили 21 боевую бронированную машину, 60 единиц автотехники и 64 БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 766 690 (+1580) чел;
  • танков - 9571 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 772 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 21164 (+5) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1025 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20470 (+64) ед;
  • крылатые ракеты - 2943 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31610 (+60) ед;
  • специальная техника - 3652 (+2) ед.

 

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия ведет активные боевые действия на участке фронта, протяженность которого составляет 1170 километров.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении. Также враг усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Турецком и Времовском направлениях.

На юге страны обстановка напряженная, но контролируемая. Что же касается Ореховского и Приднепровского и направлений - там вражеские наступления низкой интенсивности.

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