РФ потеряла за сутки почти 1600 солдат и много техники, - Генштаб

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия ведет активные боевые действия на участке фронта, протяженность которого составляет 1170 километров.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении. Также враг усилил интенсивность наступательных действий на Краматорском, Турецком и Времовском направлениях.

На юге страны обстановка напряженная, но контролируемая. Что же касается Ореховского и Приднепровского и направлений - там вражеские наступления низкой интенсивности.

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