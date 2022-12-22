РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск, концепция ее БТГ не выдержала сопротивления Украины, - Уоллес

Чиновник отметил, что более 100 000 россиян погибли, ранены или дезертировали.

По словам Уоллеса, российские возможности были серьезно ограничены из-за уничтожения более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и самолетов, а также сотни артиллерийских установок.

"РФ потеряла 50% боеспособных сухопутных войск. Концепция российской батальонной тактической группы, которой уже десять лет гордится их военная доктрина, не выдержала сопротивления Украины", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минобороны высмеял Черноморский флот России, назвав его "флотилией береговой обороны".

"У наемников, проплаченных Кремлем, дела не лучше. Сотни погибли в результате недавнего удара по штабу ЧВК "Вагнер" в Луганской области", - добавил Воллес.