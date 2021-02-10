Перший прецедент. У Росії заблокували сайт українського міністерства: чому

Сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) було заблоковано в Росії за поданням Роскомнадзору і російської генпрокуратури. Це перший прецедент, коли офіційний сайт уряду іншої країни забороняють в РФ.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" .

За його словами, причиною заборони стала публікація міністерством правди про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу.

"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнадзору та Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.

При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.