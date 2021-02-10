Перший прецедент. У Росії заблокували сайт українського міністерства: чому

Сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) було заблоковано в Росії за поданням Роскомнадзору і російської генпрокуратури. Це перший прецедент, коли офіційний сайт уряду іншої країни забороняють в РФ.
Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
За його словами, причиною заборони стала публікація міністерством правди про поширення коронавірусу в окупованих районах Донбасу.
"Саме через поширення правди про ковід в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнадзору та Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують в РФ за розповсюдження правди", - сказав Резніков.
При цьому він заявив, що "цей план" все одно провалився.
Як раніше повідомляв головний санлікар України Віктор Ляшко, мешканці окупованого Донбасу теж можуть безкоштовно лікуватися від коронавірусу на підконтрольній території. Таке лікування вони отримають, якщо тест підтвердиться на КПВВ або за місцем прибуття.
При цьому є можливість не здавати тест на місці, а відправитися в пункт призначення, зазначений в додатку, і вже там здати тест.