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У РФ на вісім років засудили військову за нібито держзраду на користь України

Автор: Даша Харченко

Суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок військовій Тетяні Кузьменко за звинуваченням у "державній зраді" на користь України. Її засудили до восьми років колонії з відстрочкою на два роки.

Про це повідомляє ТАСС.

У суді стверджують, що Кузьменко визнала провину у державній зраді.

"Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно", - сказала прессекретар суду Олена Катькало

Держзвинувачення Росії просило для Кузьменко 12 років позбавлення волі.

В квітні 2020 року ФСБ Росії заявило, що в анексованому Криму затримали учасників нібито "української розвідувально-диверсійної групи", в яку входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".

Днями у Росії було затримано політика та опозиціонера Дмитра Гудкова. Його можуть позбавити волі на 5 років за несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках.

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