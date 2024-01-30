РФ ночью атаковала Николаевскую область БПЛА: последствия падения обломков (фото)

Оккупанты в ночь на 30 января атаковали Николаевскую область беспилотными летательными аппаратами. Из-за падения обломков вражеского дрона загорелся грузовик, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В ночь на 30 января российские войска в очередной раз прибегли к воздушной атаке населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов на дороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший семена подсолнечника.

"Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. Водитель транспортного средства с травмами госпитализирован в больницу", - отмечают в ГСЧС.

Фото: последствия атаки РФ по Николаевской области 30 января (t.me/dsns_telegram)