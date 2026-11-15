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РФ ночью атаковала Черноморск: есть пострадавшие, город остался без света

09:48 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ночью атаковали Черноморск (ГСЧС)

Российские войска ночью 15 ноября атаковали Черноморск в Одесской области. Пострадали 6 человек, город обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и издание "Думская".

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два припаркованных автомобиля.

Взрывной волной и обломками повреждены газовая труба, фасады и окна соседних жилых домов.

В одной из квартир оказался заблокирован травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам.

Фото: наследные атаки РФ на Черноморск (ГСЧС)

По информации "Думской", в результате массированной атаки Черноморск остался без электроснабжения.

Напомним, что в ночь на 15 ноября российские войска запустили над Украиной 132 ударных беспилотника, в том числе 78 реактивных "Шахедов". Силы ПВО нейтрализовали 106 целей противника, но были и попадания.

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