РФ ночью атаковала Черноморск: есть пострадавшие, город остался без света

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два припаркованных автомобиля.

Взрывной волной и обломками повреждены газовая труба, фасады и окна соседних жилых домов.

В одной из квартир оказался заблокирован травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему медицинскую помощь и передали медикам.

Фото: наследные атаки РФ на Черноморск (ГСЧС)

По информации "Думской", в результате массированной атаки Черноморск остался без электроснабжения.