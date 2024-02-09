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Россия вывела на дежурство в Черное море 5 кораблей. Есть ли угроза атаки "Калибров"

Иллюстративное фото: РФ вывела на дежурство в Черное море 5 кораблей (wikipedia-org)
Автор: Наталья Кава

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 5 кораблей и еще один в Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

По данным ведомства, в морях умеренно-штормовая погода. Однако на боевом дежурстве находятся 5 кораблей в Черном и один в Азовском море.

При этом ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Оккупанты осуществляют аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов", - говорится в сообщении.

Вынужденное изменение тактики

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российская армия во время массированных обстрелов Украины стала меньше использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Как отметила спикер, россияне могут проводить снаряжение ракетоносителей в Севастополе. У порта Новороссийска, где преимущественно базируется Черноморский флот РФ, пока нет возможности этого делать.

Всего украинские военные с начала полномасштабного вторжения вывели из строя около 33% Черноморского флота России.

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