РФ потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы и референдум в Молдове, - вице-премьер

По ее словам, Россия проводила в Молдове операции по дезинформации и дестабилизации, а также подкупала избирателей.

"Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов - и все, что сработает в Молдове, используют и в других странах", - отметила Герасимова.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, РФ распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне.

По словам Герасимовой, из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.

Она отметила, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как мощный рычаг влияния в войне с Украиной.

Кремль же категорически отвергает обвинения во вмешательстве в президентскую гонку в Молдове.