РФ "высасывает все ресурсы". Маляр рассказала, как Кремль "облегчил" похищение зерна

"В настоящее время путинский режим создает условия для экспорта сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины за пределы территории РФ", - рассказала она.

Для этого, по словам Маляр, оккупанты приводят сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам ветеринарного и фитосанитарного надзора РФ.

"Россия как настоящий варвар захватывает территории и людей более развитого государства, высасывает все ресурсы и доводит до разрушения", - констатировала заместитель министра обороны.

Кража украинского зерна РФ

Россия начала красть зерно с оккупированных территорий Украины с первых дней масштабного вторжения в Украину. При этом Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Это стало известно после того, как одно из российских судов попало на спутниковый снимок.