РФ выпустила по Украине 70 ракет и 145 дронов: атаку отбивали F-16 и Mirage

Массированная атака РФ на Украину

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались Киев, Харьков, а также области - Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская.

В Киеве больше всего пострадал Святошинский район - там частично разрушен жилой дом. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. По последним данным, в столице погибли девять человек, более 70 - ранены, среди них дети.

Харьков, по словам мэра, россияне атаковали 24 раза за ночь. Есть попадания по жилым районам, два человека пострадали.

Все детали атаки, последствия и кадры разрушений - в материале РБК-Украина.

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