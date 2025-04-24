РФ выпустила по Украине 70 ракет и 145 дронов: атаку отбивали F-16 и Mirage

Россия в ночь на 24 апреля выпустила по Украине 70 ракет различных типов и 145 дронов. Основное направление удара врага - Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Всего Росси за ночь выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно:
Как отметили Воздушные силы ВСУ, основным направлением удара врага этой ночью был Киев.
Силы противовоздушной обороны сбили 48 ракет (7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69) и 64 "Шахеды".
Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей", - говорится в сообщении.
В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались Киев, Харьков, а также области - Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская.
В Киеве больше всего пострадал Святошинский район - там частично разрушен жилой дом. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. По последним данным, в столице погибли девять человек, более 70 - ранены, среди них дети.
Харьков, по словам мэра, россияне атаковали 24 раза за ночь. Есть попадания по жилым районам, два человека пострадали.
Все детали атаки, последствия и кадры разрушений - в материале РБК-Украина.
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