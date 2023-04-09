РФ отправляет собственных граждан работать на захваченные территории из-за кадрового голода, - ЦНС

Российская Федерация отправляет своих граждан работать на оккупированные территории Украины, потому что местные жители отказываются от сотрудничества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена. Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс "командировок" на ТОТ работников из РФ", - отметили в ЦНС.

В ЦНС отметили, что россияне почти сразу заняли большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах.

Житель оккупированных территорий отказывается сотрудничать с россиянами. Поэтому государство-агрессор наладило систему "командировок" в эти регионы рабочих из РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было установленопочти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России.

Также ранее мы писали, что россияне продолжают практиковать принудительную "эвакуацию" для пропагандистских сюжетов и оправдания депортации украинцев.

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