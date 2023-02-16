РФ отправила на оккупированную часть Донбасса еще более 200 медиков, - ЦНС

Россияне привезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты свезли в госпиталы на временно оккупированных территориях более 200 представителей младшего медицинского персонала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они приехали в Луганск, Лисичанск, Донецк и Горловку, чтобы оказывать помощь оккупантам.
"Обращаем внимание, что такие действия в Украине не остаются без ответа", – добавили в ЦНС.
Напомним, что на оккупированной части Луганской области не хватает медиков на лечение военных РФ.
Российские захватчики вывезли всю технику из медицинских учреждений во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области и потребовали от медиков "эвакуироваться".
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