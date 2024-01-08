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РФ отправила около 35 тысяч солдат Росгвардии для репрессий против украинцев, - ЦНС

Понедельник 08 января 2024 01:05
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РФ отправила около 35 тысяч солдат Росгвардии для репрессий против украинцев, - ЦНС Фото: в ЦНС рассказали, сколько военных России находятся на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Партизаны выяснили количество российских военных, которые пребывают на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Согласно данным переданным от украинского подполья, солдаты Росгвардии подавляют гражданское сопротивление в тылу, проводя фильтрационные мероприятия среди гражданского населения и выявляя участников подпольного движения.

"По состоянию на январь 2024 года Россия сосредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч Росгвардейцев. Половину из них составляют регулярные формирования, которые по структуре распределены в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы", - сообщили в ЦНС.

Партизаны обнаружили, что российские оккупационные власти на ротационной основе завозят на территорию Украины более 100 сводных подразделений, сформированных из сотрудников ОМОН и Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Также Росгвардейцы используют тяжелую военную технику для подавления гражданского сопротивления на оккупированных территориях.

"На вооружении у данных подразделений, кроме служебных автомобилей и ББМ, есть танки, артиллерийские системы, а также вертолеты. И весь этот спектр вооружения они применяют для смирения несогласных с российской оккупацией", - соообщили в центре.

По словам партизан, данные подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на оккупированных территориях во время псевдореферендума в сентябре 2022 и псевдовыборов в сентябре 2023 годов.

"Росгвардия будет основным инструментом давления на гражданское население в ходе подготовки к выборам президента России, запланированным на март 2024 года", - сообщили в ЦНС.

Что такое Росгвардия

Росгвардия - военное формирование России, которое прямо подчиняется диктатору Владимиру Путину.

Ранее мы писали, что в связи с потрясениями в сфере внутренней безопасности России, вызванными войной против Украины, Россия усиливает боеспособность Росгвардии.

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