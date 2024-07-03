РФ будет отвечать за преступления в Крыму с 2014 года: почему решение ЕСПЧ по этому поводу является прецедентом

По ее словам, решение, которое ЕСПЧ вынес 25 июня в Страсбурге в иске Украины против РФ по Крыму, можно считать первым по межгосударственному делу. ЕСПЧ признал, что РФ осуществляет контроль над АР Крым и Севастополь как минимум с 27 февраля 2014 года и отклонил возражения РФ о "законности присоединения территории Крыма к России".

Также суд признал, что Правительство Украины доказало существование систематических нарушений прав украинцев с начала оккупации Россией Крыма в феврале 2014 года. Это важный этап и результат на пути привлечения агрессора к международно-правовой ответственности.

"Это решение уникально - ряд нарушений по Конвенции ЕСПЧ признал впервые в своей практике. Речь идет о применении российского законодательства, незаконных судах, принудительном изменении гражданства. Уникально также и в том, что это прецедент, который может стать пусковым механизмом для ряда новых исков у международных". судах, нуждающихся в восстановлении справедливости в отношении Украины", - подчеркнула она.

Парламентария пояснила, что ЕСПЧ установил, что Украина доказала многочисленные факты нарушения со стороны России норм международного права. В частности, речь идет о:

Право на жизнь – в связи с организованной РФ практикой насильственных исчезновений с целью полного искоренения оппозиции действиям РФ (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод);

жестокое обращение и незаконные задержания по статьям 3 и 5 Конвенции;

Незаконное распространение российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом по статье 6 Конвенции;

Принудительное изменение украинского гражданства на русское по статье 8 Конвенции;

Систематические массовые обыски в нарушение статьи 8;

Нападения и преследования религиозных лидеров, не относившихся к РПЦ, обыски и конфискацию их имущества;

Закрытие не российских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских, и постоянные преследования и нападения на их журналистов;

Экспроприацию имущества;

Закрытие украинских и крымскотатарских классов;

нарушение права на свободу на передвижение между временно оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;

Дискриминацию крымских татар и т.д.

Шуляк подчеркнула, что решение ЕСПЧ, о котором идет речь, по факту сводит на нет все попытки России доказать, что в Крыму соблюдаются права человека и вообще то, что жители Крыма в свое время якобы восстали против украинской власти и провели псевдореферендум, результатом которого стало возвращение Крыма в состав РФ. С другой стороны, это решение – первое, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических репрессий.

"Это решение - прецедент, который означает, что отныне может начаться рассмотрение индивидуальных заявлений граждан о нарушении их прав в связи с оккупацией Россией Крыма. Следующим шагом ЕСПЧ может стать определение суммы ущерба, нанесенного Россией Украине и индивидуальным пострадавшим, обратившимся в суд ", - подытожила глава партии "Слуга Народа".

Напомним, в июне Министерство цифровой трансформации расширило сервис в Действии, с помощью которого украинцы могут подавать заявления в международный Реестр ущерба о повреждении и уничтожении жилья из-за войны России против Украины. Заявления, поданные в международный Реестр ущерба, станут основаниями для будущих репараций, которые государство-агрессор должно заплатить за все разрушения.

Как сообщалось, долг России перед Украиной по репарациям уже превышает общую сумму замороженных активов Центрального банка РФ. Так, по состоянию на декабрь 2023 стоимость ущерба, который Украина понесла в результате войны, за исключением оккупированных территорий, оценивается по меньшей мере в 486 млрд долларов.