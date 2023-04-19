РФ испытывает трудности с производством нового оружия, но имеет большие запасы старого, - CSIS

Россия из-за влияния западных санкций испытывает трудности с производством нового оружия. Однако у РФ есть в запасе достаточно старого вооружения для ведения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
По предварительным оценкам аналитиков, Россия на войне потеряла не менее 10 тысяч единиц военной техники. Речь идет о танках, грузовиках, артиллерии, беспилотниках и прочего. Вероятно, Москве не удастся быстро восстановить арсенал из-за санкций, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
В отчете отмечается, что Россия потеряла уже более 3500 танков, поэтому расконсервирует старые Т-55. По оценкам, российский завод "Уралвагонзавод" может изготовить за месяц 20 танков, тогда как армия РФ теряет за этот период около 150 единиц.
Кроме того, CSIS отмечает, что Россия ощущает нехватку современных устройств. В частности, для оптических систем, импортированных из Франции. Теперь РФ не может приобрести современные прицелы из-за санкций. Устанавливая более старые, российские танки теряют до 2 км в радиусе действия.
Также в России стали недоступны шариковые подшипники, необходимые для производства транспортных средств. Их поставляли из Европы и Северной Америки. Теперь россияне вынуждены использовать подшипники из Китая и Малайзии, которые значительно уступают по качеству.
Аналитики добавляют, что Москва может испытывать проблемы с производством беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за нехватки микрочипов.
Исследователи также отмечают, что Украине и партнерам не следует ожидать, что трудности России в производстве оружия быстро остановят боевые действия. РФ по-прежнему сохраняет численное преимущество, поскольку имеет большие запасы старого вооружения.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин публично признал нехватку снарядов, поэтому РФ вынуждена вводить лимиты для военных.
Также недавно Россия отправила на фронт одни из самых старых танков Т-54 и Т-55.
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