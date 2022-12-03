РФ ведет наступление на двух направлениях, а ВСУ сбили вражеский самолет под Бахмутом, - Генштаб

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок.

В течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также осуществили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, ракетный удар потерпел объект гражданской инфраструктуры города Краматорск.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площадка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Марьинка, и Новомихайловка в Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности Орехова Запорожской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.

В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также, в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.