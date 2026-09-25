РФ второй раз за эту неделю атаковала завод с иностранными инвестициями на Житомирщине

"Враг продолжает наносить удары по уничтоженным ранее гражданским предприятиям на Житомирщине. Сегодня второй раз за текущую неделю под атакой оказалось предприятие с иностранными инвестициями Kromberg & Schubert в Житомирской громаде", - рассказал он.

Бунечко отметил, что на месте "прилета" работают спасатели ГСЧС, взрывотехники и специальные службы. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких", - призвал глава ОВА.

Напомним, предыдущий удар по заводу Kromberg & Schubert в Житомирской области произошел 22 сентября. Тогда после вражеского обстрела вспыхнул пожар.