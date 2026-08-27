РФ второй раз за месяц ударила ракетами по "Запорожстали", последствия серьезные

"Сегодня ночью россияне снова ударили по "Запорожстали". Пять ракет попали в то же место, где во время предварительного обстрела погибли люди. Еще после той атаки комбинат был вынужден остановить работу", - сообщил Магомедов.

По его словам, последствия этих ударов чрезвычайно серьезны, и когда "Запорожсталь" сможет возобновить работу - пока большой вопрос.

Нардеп подчеркнул, что россияне буквально уничтожают украинскую металлургию.

"В очередной раз на заседании комитета с участием Кабмина в полном составе я отметил критическую ситуацию в горно-металлургическом комплексе. В пятницу продолжим этот разговор уже на совещании у премьер-министра", - добавил Магомедов.