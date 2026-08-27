РФ второй раз за месяц ударила ракетами по "Запорожстали", последствия серьезные

Россия ночью 27 августа снова атаковала ракетами металлургический комбинат "Запорожсталь". Последствия ударов очень серьезны.
Как передает РБК-Украина, об этом в Facebook сообщил глава подкомитета по вопросам промышленной политики Верховной Рады Муса Магомедов.
"Сегодня ночью россияне снова ударили по "Запорожстали". Пять ракет попали в то же место, где во время предварительного обстрела погибли люди. Еще после той атаки комбинат был вынужден остановить работу", - сообщил Магомедов.
По его словам, последствия этих ударов чрезвычайно серьезны, и когда "Запорожсталь" сможет возобновить работу - пока большой вопрос.
Нардеп подчеркнул, что россияне буквально уничтожают украинскую металлургию.
"В очередной раз на заседании комитета с участием Кабмина в полном составе я отметил критическую ситуацию в горно-металлургическом комплексе. В пятницу продолжим этот разговор уже на совещании у премьер-министра", - добавил Магомедов.
Напомним, 11 августа Россия нанесла баллистический удар по промышленным объектам в Запорожье. Погибли семь работников комбината "Запорожсталь", еще 21 человек получил ранения.
В настоящее время работа металлургического комбината "Запорожсталь" полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженной мощности.