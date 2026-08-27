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РФ второй раз за месяц ударила ракетами по "Запорожстали", последствия серьезные

13:35 27.08.2026 Чт
1 мин
Комбинат остановил работу еще после первого удара
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия ударила ракетами по "Запорожсталю" (Getty Images)

Россия ночью 27 августа снова атаковала ракетами металлургический комбинат "Запорожсталь". Последствия ударов очень серьезны.

Как передает РБК-Украина, об этом в Facebook сообщил глава подкомитета по вопросам промышленной политики Верховной Рады Муса Магомедов.

"Сегодня ночью россияне снова ударили по "Запорожстали". Пять ракет попали в то же место, где во время предварительного обстрела погибли люди. Еще после той атаки комбинат был вынужден остановить работу", - сообщил Магомедов.

По его словам, последствия этих ударов чрезвычайно серьезны, и когда "Запорожсталь" сможет возобновить работу - пока большой вопрос.

Нардеп подчеркнул, что россияне буквально уничтожают украинскую металлургию.

"В очередной раз на заседании комитета с участием Кабмина в полном составе я отметил критическую ситуацию в горно-металлургическом комплексе. В пятницу продолжим этот разговор уже на совещании у премьер-министра", - добавил Магомедов.

Предыдущая атака на "Запорожсталь"

Напомним, 11 августа Россия нанесла баллистический удар по промышленным объектам в Запорожье. Погибли семь работников комбината "Запорожсталь", еще 21 человек получил ранения.

В настоящее время работа металлургического комбината "Запорожсталь" полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженной мощности.

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