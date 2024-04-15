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РФ днем ударила баллистикой по Кировоградской области: что известно о последствиях

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем понедельника, 15 апреля, нанесла баллистический удар по Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

"Враг продолжает точечные ракетные удары по Украине, в том числе с применением баллистики. Коварно ударил по Кировоградщине", - говорится в сообщении.

По данным военных, в результате удара РФ местное население не пострадало. Однако есть попадания, на месте работают соответствующие экстренные службы, эксперты. Последствия уточняются.

Напомним, сегодня днем в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги, во время которого сообщалось о взрывах в Кировоградской области.

Обстрелы по территории Украины

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5. Также враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

По данным "Укрэнерго", самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харьковской области. Там ежедневно вводят аварийные отключения, или графики.

В то же время "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных энергоемких приборов в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00.

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Война в УкраинеРакетный ударКировоградская область