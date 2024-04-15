РФ днем ударила баллистикой по Кировоградской области: что известно о последствиях

"Враг продолжает точечные ракетные удары по Украине, в том числе с применением баллистики. Коварно ударил по Кировоградщине", - говорится в сообщении.

По данным военных, в результате удара РФ местное население не пострадало. Однако есть попадания, на месте работают соответствующие экстренные службы, эксперты. Последствия уточняются.

Напомним, сегодня днем в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги, во время которого сообщалось о взрывах в Кировоградской области.

Обстрелы по территории Украины

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5. Также враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области.

По данным "Укрэнерго", самая тяжелая ситуация со светом наблюдается в Харьковской области. Там ежедневно вводят аварийные отключения, или графики.

В то же время "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных энергоемких приборов в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.