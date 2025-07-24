RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ ударила по центру Харькова КАБами: попадание рядом с многоэтажкой, есть раненые

Фото: РФ ударила по центру Харькова КАБами (facebook.com/dsnsdne)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 24 июля, ударили КАБами по Харькову. По предварительным данным, зафиксировано попадание вблизи жилой застройки, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка", - отметил Терехов.

По его словам, попадание КАБа произошло рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто, есть информация о трех пострадавших.

Что говорят в ОВА

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города.

"Одно из попаданий - рядом с жилым домом. На эту минуту известно об одной пострадавшей - 27-летней женщине. Все профильные службы уже работают на местах обстрелов. Дежурят бригады медиков", - отметил Синегубов.

Количество пострадавших возросло

По данным главы Харьковской ОГА, количество пострадавших от обстрелов Харькова возросло до 16. Среди них - 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Обстрелы Харькова

С первых дней полномасштабного вторжения россияне нанесут комбинированные удары по Харькову.

Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в Украину