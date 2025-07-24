РФ ударила по центру Харькова КАБами: попадание рядом с многоэтажкой, есть раненые

Российские войска сегодня утром, 24 июля, ударили КАБами по Харькову. По предварительным данным, зафиксировано попадание вблизи жилой застройки, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка", - отметил Терехов.
По его словам, попадание КАБа произошло рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто, есть информация о трех пострадавших.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты нанесли удары двумя КАБами по Шевченковскому району города.
"Одно из попаданий - рядом с жилым домом. На эту минуту известно об одной пострадавшей - 27-летней женщине. Все профильные службы уже работают на местах обстрелов. Дежурят бригады медиков", - отметил Синегубов.
По данным главы Харьковской ОГА, количество пострадавших от обстрелов Харькова возросло до 16. Среди них - 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.
С первых дней полномасштабного вторжения россияне нанесут комбинированные удары по Харькову.
Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.
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