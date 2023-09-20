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РФ ударила по приграничью Харьковской области. Есть разрушение и пострадавший

Среда 20 сентября 2023 20:39
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РФ ударила по приграничью Харьковской области. Есть разрушение и пострадавший Иллюстративное фото: скорая помощь (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска, вечером, 20 сентября, нанесли удар по селу Перовское в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

По данным ОВА, под артиллерийский обстрел попал мужчина 1958 года рождения. Также зафиксированы значительные повреждения частного дома.

Информация о других разрушениях уточняется.

Заметим, что Перовское находится на границе России и Украины. Армия РФ в последние месяцы наносит значительные удары по приграничным населенным пунктам.

Обстрелы Харькова

Оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения наносят удары по Харькову, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе.

Так, днем 17 сентября российские захватчики также нанесли удар по областному центру. Войска РФ попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били Харькову ракетами "Искандер-К".

В результате обстрела повреждены дома гражданских предприятий, частные жилые дома. Там произошли пожары.

Также ночью 17 сентября оккупанты снова ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Россияне попали в здание гражданского предприятия.

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харков
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