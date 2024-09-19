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РФ ударила по пансионату для пожилых людей в Сумах: там было более 200 человек, есть погибшие

Иллюстративное фото: РФ ударила по пансионату для пожилых людей в Сумах 19 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в четверг, 19 сентября, нанесла удар по городу Сумы. Россияне попали пансионат для пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, россияне попали в Сумской гериатрический пансионат. В результате этого тяжело ранены, они были госпитализированы.

Известно, что в пансионат попала российская управляемая авиабомба. На момент попадания там проживал 221 пожилой человек. В пансионате проводится эвакуация.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Погибших нет", - сказал Артюх.

По предварительным данным, основной удар произошел на верхние этажи заведения – там находились 24 жителя пансионата.

Известно о погибшем

По данным и. Сумского городского головы Артема Кобзаря, россияне ударили по Областному гериатрическому пансионату.

"Предварительно, один человек умер от полученных травм в больнице, еще 9 ранены, - сообщает ОВА. Сейчас происходит эвакуация людей в другие учреждения. Задействованы все службы", - сообщил он.

Ситуация в Сумах и области

Российская армия регулярно наносит удары по Сумам и области артиллерией, минометами, беспилотниками и авиационными бомбами. Атаки приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жилых домов, приводят к гибели и ранению мирного населения. Наиболее пострадали пограничные общины области, где часто происходят обстрелы.

Минувшей ночью в Сумах также раздавались взрывы, после чего в городе и области начались проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

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