РФ ударила по окраине Харькова КАБами: первые детали атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется", - написал Терехов.

Синегубов уточнил, что взрывы в городе прозвучали во время воздушной тревоги.

"Во время воздушной тревоги в некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду. Находитесь в укрытиях до отбоя", - предупредил он.

Обстрел Харькова 7 июня вечером

Напомним, вчера, 7 июня, около 17:35, российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".