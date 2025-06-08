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РФ ударила по окраине Харькова КАБами: первые детали атаки

Воскресенье 08 июня 2025 23:15
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РФ ударила по окраине Харькова КАБами: первые детали атаки Иллюстративное фото: РФ ударила по окраине Харькова КАБом (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия поздно вечером воскресенья, 8 июня, атаковала окрестности города Харьков управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется", - написал Терехов.

Синегубов уточнил, что взрывы в городе прозвучали во время воздушной тревоги.

"Во время воздушной тревоги в некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду. Находитесь в укрытиях до отбоя", - предупредил он.

Обстрел Харькова 7 июня вечером

Напомним, вчера, 7 июня, около 17:35, российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Известно, что в результате атаки - двое погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.

Посмотрит фото последствий атаки - можно в материале РБК-Украина.

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