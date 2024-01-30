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РФ ударила по Никопольскому району десятью дронами: есть раненый, погибли животные

Днепропетровская область, Вторник 30 января 2024 20:26
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РФ ударила по Никопольскому району десятью дронами: есть раненый, погибли животные Фото: РФ ударила по Никопольскому району десятью дронами (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 30 января, дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляла два района в Днепропетровской области. В результате этого пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Ракетный удар

"Сегодня у нас "прилет" в Синельниковском районе", - пишет Лысак.

Он уточнил, что ракета попала во двор местных жителей. Частично разрушен жилой дом, поврежден еще 31 дом.

"Разбито несколько хозяйственных построек. Задело гараж и линию электропередач. Люди уцелели", - добавил глава ОВА.

Атака на Никопольский район

Лысак сообщил, что по Никопольскому району оккупанты били с утра до вечера. Туда они направили 10 дронов-камикадзе, обстреливали и из артиллерии.

"Под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская сельская громады. Пострадал 65-летний мужчина", - пишет он.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

Также руководитель области сообщил, что были повреждены детсад, лицей, магазин, более трех десятков частных домов, одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 14 - побиты. Кроме этого пострадали автомобили, газопроводы, линии электропередач. Погибли 25 голов домашней птицы.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера сообщалось, что российские захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали два человека.

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