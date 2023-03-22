РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области, под завалами есть люди

"Ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", - говорится в сообщении.

Фото: во время атаки дронов РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA, gp.gov.ua)

По данным спасателей, в 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв.м.

"По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасены 1 человек. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", - говорится в ГСЧС.

Сейчас на месте происшествия привлечены 111 человек и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Офиса генпрокурора, вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания были разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание.

"В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. По предварительным данным в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок", - сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, идет поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.

В Киевской областной прокуратуре уже начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКК).

Напомним, сегодня ночью РФ ночью атаковала Украину иранскими "Шахедами" из Брянской области. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры в Житомирской области и гражданский в Киевской области.